有「雪乳戰神」之稱的G乳網紅郭鬼鬼以傲人突出的招牌上圍走紅，加上畫龍點睛的一顆黑痣與青筋，更成為她的正字標記。近日郭鬼鬼見新聞狂報缺蛋風波，昨(10日)她大方曬出自己單球近照，逗趣支援寫下：「有了這顆蛋奶還缺蛋嗎？」

郭鬼鬼去年衰被鄧佳華纏上在網上大告白，引來郭鬼鬼回應：「口不擇言，牙牙學語」，郭鬼鬼後來更直接向鄧佳華當時的老闆連千毅告狀，直說：「凡事照規矩來，請連董管一下鄧佳華的行為現在他很大型，讓他知道要轉型不能只有嘴巴說說，他亂發文對女性不禮貌，看不出來哪裡有悔改？謝謝連董連千毅。」引來連千毅生氣揚言封殺，雙方後來越鬧越僵，最終中止合作。

郭鬼鬼曬跟朋友對話截圖。（圖／翻攝自郭鬼鬼 Angela臉書）

很懂得引發話題的郭鬼鬼，先前表示要參加吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）的婚禮，只見她一件深U低胸小背心上身，招牌胸器北半球全露，引來網友虧：「不行，會被殺」、「太搶新娘的鏡頭了」。而先前農曆新年，郭鬼鬼曬出和朋友私訊截圖，可見她放送她自己辣照做成的長輩賀圖，對方13分鐘後回應：「看著妳的照片掛（刮）中2000」，郭鬼鬼則笑說：「哇~乳虎添翼啊」。

昨郭鬼鬼跟上缺蛋風波，笑說有了這對「蛋奶」就不怕缺蛋了，接著她又寫下：「很多人認為有奶就會紅，確實有奶奶會有關注，但要真正的紅，只有奶是不夠的，否則有強大影響力的人，就都會是奶奶了」，粉絲回：「請問這蛋多少，有辦法宅配嗎」、「除了大拇指還是大拇指」、「芝麻豆奶」、「胸懷大志！」。