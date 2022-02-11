台灣還有多少本錢？福食解禁 高金素梅脫口4字怒轟民進黨

行政院8日宣布放寬日本福島周邊5縣市食品管制，引起輿論譁然。無黨籍立委高金素梅痛批，蔡政府將加入CPTPP和「無條件開放福島食品進口」掛勾在一起，是非常不智的，呼籲全民應拒絕虛無飄渺的「走向國際」。此言引發熱議，超過6000人湧入按讚，大批網友大喊「我們只有高金委員了」，認為只有高金能確切表達他們的訴求。

高金素梅昨日（10）在臉書發文表示，行政院政務委員羅秉成在2月8日開放福島食品的記者會上，將加入CPTPP和「無條件開放福島食品進口」掛勾在一起，是非常不智的。他說阻止福島食品進口是歧視，是不合理的貿易障礙。這種說法是直接挑戰世界貿易組織WTO的爭端解決機制。

高金素梅指出，韓國在2013年禁止福島八縣市的28種水產品進口之後，2015年就被日本告上了WTO，2018年WTO的初審，日本雖然贏了，但2019年WTO的終審，韓國還是勝訴了。由此可見，羅秉成的言論並不成立，蔡政府不該為護航福島食品，就無視WTO行之有年的規矩。

此文獲得超過6200個讚、超過220則留言與破560次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「我們只有高金委員了」、「我們只有妳了」、「真的只能靠妳了」、「民進黨真的太離譜了，只有高金立委才能為民眾的健康來努力」、「如果所有立委都像高金委員，那麼台灣人民就真的福氣滿滿，但我知道是妄想」。