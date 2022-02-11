美系客戶供應鏈逐漸恢復正常，玉晶光(3406)1月合併營收為13.07億元，為歷年1月新高，看好光學鏡頭多元化需求，玉晶光董事會通過在兩岸投資27.88億元購置機器設備，玉晶光表示，今年第1季會比去年同期好，未來將視營運需求持續增加資本支出，受到台股開低影響，今天早盤股價以低盤開出。

由於供應鏈瓶頸逐漸紓解，且蘋果預計於今年上半年推出平價版5G iPhone，為大立光(3008)及玉晶光(3406)營運挹注新動能，在美系客戶拉貨動能延續下，玉晶光1月合併營收為13.07億元，雖然月減29.09%，但年增15.89%，為歷年1月新高，玉晶光預估，今年第1季營運可望優於去年同期。

元宇宙多元化應用興起，帶動AR/VR鏡頭需求，加上美系客戶今年新機鏡頭可望升級，繼2021年大手筆投資逾50億元資本支出，玉晶光2月10日董事會再通過27.88億元資本支出，其中在台灣廠區投資金額約5.89億元，廈門廠亦斥資新台幣18.75億元購置設備擴產，以及3.24億元用以建構無塵室等廠務設施，兩岸投資金額已達去年資本支出的一半。

玉晶光表示，未來將視營運需求持續增加資本支出。