仁寶(2324)昨晚（10）日宣布將以每股30元，公開收購飛捷(6206)旗下普達(6599)最高約65%股權，總計將斥資約4.09億元，進一步擴大布局IPC(工業電腦)領域應用，這次公開收購案申報日預計不晚於今(11)日，公開收購開始日則預計不晚於2月14日。而美系外資出具最新報告，對於該項收購案並沒有太大驚喜，給予「減碼」評等，目標價僅有19元。

外資認為由於這次收購的溢價達溢價約20%，這個成本並不便宜。普達母公司飛捷(6206)晚間也公告，子公司飛迅投資擬處分全數持有的49.3%普達股權予仁寶，獲利估3400萬元，貢獻每股純益約0.23元。

普達生產製造POS系統(2020年占銷售額的32%)、觸控顯示器(14%)、工業平板電腦(31%)和周邊設備(23%)，主要集中在零售和飯店終端市場。

仁寶希望透過這項併購，加速其IPC業務，普達2009年成立以來，致力開發與設計高品質、高性能的端點銷售(POS)系列產品，並以自有品牌Poindus行銷全球，著重軟硬體整合能力，仁寶目前在工業電腦產品則主要為工業用顯示器、代工服務。