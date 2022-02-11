一名住在北部的蘇姓男子，透過網路交友認識一名嫩妹後，雙方交往成男女朋友，2人在濃情蜜意時，男方要求女方拍攝半身裸照觀賞收藏，女友欣然答應，未料交往一陣子後，男方因缺錢花用，竟恐嚇女友交出一萬元，否則將把裸照散布出去，女友不甘被恐嚇，一怒下報警提告；桃園地院法官審結，依恐嚇取財未遂罪判處有期徒刑5月，得易科罰金，仍可上訴。

根據判決書記載，蘇姓男子於民國109 年2 月底至3 月17日間，於交友軟體認識一名嫩妹後交往成為男女朋友，交往期間，女方曾經應男友的要求，自拍上半身裸照2 張，傳送給男友觀賞收藏。

但蘇男因為缺錢花用，竟在於同年3 月17日凌晨，連續利用LINE通訊軟體，將先前女友傳送給他收藏的裸照，回傳給女友並恐嚇表示：「你看我沒有處理那個錢，你看我會不會按下去，你也不可能有一萬，處理不處理，處理幾千啊，反正我一定會讓全部人都知道你」。

女友雖當場驚嚇，擔憂自己裸照會被男友流出，但還是想盡辦法推託，之後立即向方報案，警方立刻傳喚蘇男到案。

法官認為，因女方尚未交付款項就報警，讓蘇男未能得逞，屬於未遂犯依法減輕其刑。並考量蘇男恐嚇取財，雖未得逞，其行為實不足取，考量其犯後坦承犯行，依犯恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。