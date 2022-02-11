台中市警局第三分局啟動護童專案，協同導護老師、志工媽媽一同維護學童們安全及交通順暢。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警局第三分局啟動護童專案，協同導護老師、志工媽媽一同維護學童們安全及交通順暢。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局11日同步啟動護童專案，派員在校門口協同校方維護學童安全及校園周邊交通疏導、路況查報及取締違規停車。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

開學日快樂上學去！雖受到Omicron疫情影響，各學校均嚴謹實施防疫措施，台中市警局第三分局、太平警分局11日同步啟動護童專案，協同導護老師、志工媽媽一同維護學童們安全及交通順暢，看到執勤員警載上口罩，迎著晨曦站在馬路，小朋友們也天真的喊「警察叔叔早」，家長們倍感溫馨。

雖然國內疫情在春節長假後出現多條不明感染傳播鏈，台中市國中、小學於2月11日開學，台中市政府警察局在這段開學期間執行校園護童勤務，透過勤務作為及交通疏導維護學童們安全，期許達到「學校安心、學童開心、家長放心」！

其中第三分局針對轄內10所國小，而太平警分局針對轄內16所小學加強執行校園護童專案

，皆派員在校門口協同校方維護學童安全及校園周邊交通疏導、路況查報及取締違規停車，更規劃校園周邊安全維護勤務，編排員警於轄內學校周邊與校方共同守護學童，也呼籲家長配合學校防疫措施，接送時禮讓行人，切勿違規停車或併排停車。

太平警分局分局長葉志誠表示，警方將在開學這段時間執行護童勤務，並與校方建立安全防衛機制，除強化校園及周邊安全維護外，並透過彈性執法及疏導上下學時段之車流，避免併排停車的違規情事發生；而第三分局分局長楊川叮嚀，開學日人、車潮都會明顯增加，請駕駛人行經學區周遭務必先禮讓過馬路的行人，小心慢行。