新北市新莊警分局出動超Q的警察大頭娃娃執行「護童勤務」。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局出動超Q的警察大頭娃娃執行「護童勤務」。（新莊警分局提供）

新北市新莊警分局出動超Q的警察大頭娃娃執行「護童勤務」。（新莊警分局提供）

今（11）天是開學日，新北市新莊警分局長林温柔特指派副分局長賴祐誠與新泰國小校長許恒禎，一齊與超Q的警察大頭娃娃執行「護童勤務」，不只現場發送超Q的警車造型鑰匙圈，更提醒同學們注意防疫及犯罪預防宣導，結合民力、導護媽媽及導護老師，共同守護校園周邊安全，迎接新學期到來！

新莊警分局表示，考量上下學時，往往正值上下班時間，學校周邊的人、車潮增多。為保護學童交通安全，分局已針對學校附近規劃護童勤務，亦呼籲家長接送孩童時，切勿併排停車或滯留，影響交通順暢。

此外，新莊警分局亦與新莊義警中隊丹鳳女義警小隊合作，新增義警夥伴共同協助裕民國小的護童勤務，彰顯局長「警友、民防、義警、志工、守望相助隊」五力齊發，共維社會安全的信念。

為了替開學日的學童們加油打氣，新莊警分局防治組特準備限量的「Q版警車鑰匙圈」作為小禮物，由副分局長賴祐誠和校長一齊發送，因為鑰匙圈造型別緻可愛，一拿出馬上就被秒殺！

林温柔表示，學童及校園安全維護一直是警察的重點工作項目，分局將結合民力，與各級學校同步啟動校園安全防護機制，藉由全方位的護童勤務規劃，提升警民合作關係，打造讓孩童安心、家長放心的安全就學環境。