工業電腦大廠樺漢（6414）1月合併營收78.94億元，較去年同期成長30％，改寫同期新高紀錄。主要受惠旗下設計製造、品牌通路、系統整合三大事業體齊步穩健上揚。其中，個體營收年增達57％，加上系統整合業務半導體產業需求強勁，並導入AI及大數據分析，強化客戶對樺漢智能製造黏著度，進一步推升營收表現。

樺漢指出，進入第三階段IPC3.0所建立的「AIoT硬軟雲平台」成效逐步展開，自去年第四季與Google Cloud成為合作夥伴後，樺漢積極結合其DaaS策略與Google進階雲端解決方案服務，所打造的創新商業模式，不僅成功擴增平台式服務領域，目前已切入6家涵蓋娛樂媒體、製造、金融等不同國家不同產業的客戶，挹注樺漢個體未來獲利表現持續精進。

樺漢也瞄準平台式服務將成為未來商業趨勢，加速實現雲地整合，將技術應用於智慧製造、城市、金融等十大領域發展，推進「產業元宇宙」的生態系成型。

展望首季營運，樺漢對於維持正向成長深具信心，以1月接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.28來看，顯示整體在手訂單持續創新高的同時，料況也保持健康水準，有助未來營運持續保持良好成長動能。

樺漢表示，未來仍將謹慎面對疫情蔓延所帶來的不可控風險，並持續憑藉多年來所累積的設計製造服務（DMS）、資訊科技（IT）、系統整合（SI）及雲（Cloud）服務完整「AIoT硬軟雲平台」的解決方案，整合合作夥伴協助更多不同產業市場客戶，全力搶占更多產業元宇宙市場占有率，持續邁向IPC3.0新紀元。