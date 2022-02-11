宏碁旗下通路平台事業展碁國際（6776）繼去年交出業績逐季走升創高的亮眼表現後，今年1月延續年節前旺季效益帶動，營收再衝破2字頭、以21.95億元來到歷史單月第三高，月增11.6％、年增53.3％，僅低於去年10、11月各有逾22億元的營收水準。

展碁去年第二季在本土疫情急升的需求帶動下，提前為業績挹注旺季效益，下半年並受惠居家辦公／學習需求延續，加上資訊軟體、生活科技及家電等代理業務亦持續暢旺，進一步推升其業績再逐季登高，拉抬2021全年度營收一舉站上212.99億元的歷中新高。

展望2022年，看好旗下代理之軟體雲服務業務因整合高附加價值服務，客戶黏著度高，同時預期行動辦公相關應用產品仍將維持相當銷售支撐力道，加上因疫情改變生活型態而帶動的居家娛樂、遠距辦公、家電及Lifesytel等產品，也皆有成長空間，展碁對於後市營運動能樂觀，內部並訂下營收續以雙位數年增的積極目標。