NBA交易大限已結束，各隊陸續做出補強，最震撼交易莫屬籃網哈登(James Harden)與76人班西蒙斯(Ben Simmons)互換東家，籃網三巨頭短期合作後正式解體。而其實據報導哈登早就想去76人，但因為怕連兩年提出交易會引起外界強烈反感，所以沒有選擇公開這項要求，此外他與厄文(Kyrie Irving)則處於緊張狀態。

Kyrie Irving was ready for James Harden to move on, @joevardon writes.



“When Irving heard Harden was in fact hoping to be traded, a well-placed source says he was eager to see it come to fruition.”



More details on the Nets’ breakup: https://t.co/fSqt1axErZ pic.twitter.com/PsVNuZmWlZ — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 10, 2022

哈登在今天交易截止日前被送到76人，換來班西蒙斯，這筆交易早傳出一段時間，昨天晚上沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)就有率先爆料，哈登之所以沒有向球隊提出正式交易請求，是因為不想遭受外界抨擊，畢竟他已經連續兩年有離開球隊的想法，在籃網也只打了80場例行賽，但球隊或許都知道他想走人了。

此外據《The Athletic》記者沃登(Joe Vardon)報導，哈登和厄文之間的不和也成為交易導火線，消息人士透露哈登對厄文的種種行為感到困惑：「他們之間肯定有一種奇怪的氛圍，你可以看出哈登很生氣，但厄文卻沒有感受到對方的心情。」另外還傳出厄文渴望看到哈登被交易。由此能看出雙方裂痕並不小。

Harden's hopeful Morey secures trade for him today, but Morey and Sean Marks have yet to become engaged in serious dialogue on a deal. There’s an expectation sides will talk today and possibility of deal remains. Both teams are left measuring the risk-reward of a Harden deal now. https://t.co/WeyG7q8Eee — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2022

哈登轉投費城後將與前火箭總管莫瑞(Daryl Morey)再續前緣，後者目前在76人任職，據傳他在上季就很想找回哈登，但最後沒有成功，想不到隔了短短一季就讓他實現了願望。接著哈登將與恩比德(Joel Embiid)組成強力內外雙核，恩比德在本季表現非常出色，更帶領球隊奪下亮眼戰績，現在就看哈登能否幫他們更上一層樓了。