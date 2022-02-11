皇帝除了國家大事，連西瓜的數量也要管控，故宮小編(8日)在臉書粉專分享，台灣的西瓜被清朝皇帝深深喜愛，康熙在位年間被拿來當做貢禮，甚至祝壽禮，不過雍正繼位後，卻因為進貢的西瓜數量太多不開心，並下批奏摺控管進貢的數量。

故宮臉書粉專小編發文表示，康熙36年（1697）來台採辦硫磺的師爺郁永河說，台灣在冬天就有西瓜可以吃，引起康熙皇帝的好奇心，因為於嚴冬時節獲贈皮薄瓤紅的瓜果，不僅難得，也有喜慶之意，而且康熙帝的生日又在三月，趕得上作為祝壽禮，所以在康熙52年，皇帝御賜的西瓜種籽被送往台灣種植，這對台灣地方來說是一件大事，官員自是盡心盡力照料，收成後更是細心挑選，再護送赴京，求取新的種籽，久而久之就成了一種例事。

後來除了總督、巡撫送西瓜，甚至福建水師提督也加入行列，讓康熙下令督、撫「各送80個即可」，但到了雍正繼位時，閩浙總督覺羅滿保卻送了御籽西瓜100個，泉州西瓜20個及台灣土產西瓜40個，數量太多反而讓皇帝不開心，下令控管進貢的數量，甚至親筆寫在奏摺裡，雍正帝還特別提醒賜籽西瓜只要80個就好，其他的並不需要。

不過故宮小編說，隔年雍正帝收到西瓜時，卻開心得給予「今年西瓜種着了甚好」的按讚好評。至雍正6年（1728），雍正帝交代：「瓜進多了，此無用之物，專為供獻之用，汝等各處通共三、四十足矣，可通知撫、提一體而行可也」，日後，督、撫與提督便僅各送12個。

這讓故宮小編笑稱，「坐在龍椅上，除了國家大事，連西瓜的數量也得費神管控。」其他網友也笑翻，紛紛留言表示，「難怪雍正會過勞死」、「雍正批奏太可愛」、「這做法很雍正」、「好像小學老師用紅字批改聯絡簿」、「皇帝的字真漂亮」。