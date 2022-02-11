桃園市長鄭文燦11日主持防疫會議，他說，桃園居家隔離人數大幅下降至411人，檢疫所剩下253人，另嘉聯益樹林廠確診事件，第一時間疫調，確定沒有移工支援狀況。該公司觀音廠37名移工春節前普篩是陰性，全員工415人目前採檢也是陰性。

鄭文燦表示，桃園居家隔離人數大幅下降至411位，檢疫所剩下亞旭253人。另嘉聯益樹林廠確診事件，經第一時間疫調，確定沒有移工支援狀況，另針對觀音廠415員工採檢都是陰性，鄭文燦也說，因桃園要求20名移工以上普篩，嘉聯益外籍移工37人，春節前普篩都是陰性，看起來沒有風險。

鄭文燦也說，針對外籍移工專案2月15日開始，桃園有23家防疫旅館參加，房間數1494間，考慮到桃園移工數量龐大，有11.7萬人，占全國移工16％左右，因此防疫旅館初期以桃園市產業類為主，但社福類不受限，另外也為了移工採檢方便，會安排醫院到移工防疫旅館採檢。

鄭文燦又說，桃園5條主要傳播鍊已經疫情收斂，除亞旭外，如大同公司2員工確診監測到今天，桃園市府所有工作人員，都是陰性，其他個案都在收斂中。他又說，還是會做14天監測，大致上2月24日監測期都會期滿，不過這段時間還是要社區採檢，鄭文燦補充，桃園昨天採檢755人，狀況下午說明。

另針對隔離、檢疫，他說，對於1月開始的疫情，一開始中央提供檢疫所，當時使用29個，各縣市2700多人，後來因檢疫所轉型，改成在家居隔、或入住防疫旅館，若經過市府匡列要到防疫旅館，1、2000元左右由公費支出，已有有100多人使用，另部分個案由衛生所通知居隔，但並非匡列範圍，也提供平價公費防疫旅館，基層對於規定不夠清楚，回答有錯，鄭文燦跟民眾致歉，另請衛生局專案慰問。