美國運輸部美東時間9日表示，中國國際航空公司(Air China)同意因2018年在美國機場停機坪過度延誤而支付14.3萬美元的罰款。中國國航不同意運輸部民事處罰的計算方式，但為了避免訴訟，同意和解。

美國之音報導，美國運輸部表示，中國國航在無法確保執行「不允許國際航班在停機坪停留超過4小時」的規定下，沒有向乘客提供下飛機的機會。運輸部說，按照該部下達的30萬美元民事處罰令，中國國航必須在30天內支付14.3萬美元，而如果在一年內違反這項命令，還必須支付14.3萬美元。中國國航補償乘客的1.4萬美元被折算為已付罰款。

美國運輸部副部長波莉·特羅滕貝格(Polly Trottenberg)說：「運輸部在航空公司和票務代理不公平對待消費者時將追究他們的責任。」

美國運輸部說，中國國航讓兩架國際航班在紐約甘迺迪國際機場的停機坪停留超過5小時，也沒向乘客提供下飛機的機會。

上個月，美國運輸部宣佈將暫停4家中國航空公司從美國飛往中國的44個航班，這是對中國政府以擔心新冠病毒為由而決定「熔斷」同樣數量的美國航班的決定而做出的回應。這4家航空公司包括中國國航。

自從去年12月31日起，中國民航局「熔斷」了美國聯合航空公司(United Airlines)的20個航班、美國航空公司(American Airlines)的10個航班以及達美航空公司(Delta Air Lines)的14個航班。在此之前，一些從美國飛抵中國的乘客，其新冠病毒檢測呈陽性。