台南市出北區一間私立中學因有學生確診，今天停課，延後到14日開學。初步了解，該名家住高雄的高三學生寒假期間曾參與校方舉辦的冬令營活動，並擔任工作人員，於國小學童近距離接觸，昨天驚傳確診，台南市目前也已匡列100多名學童。

這名學生家住高雄，寒假期間參加學校舉辦的營隊活動，活動期間為2月8日、9日，參加營隊孩子來自台南、高雄及屏東。因該名女學生確診CT值僅16，傳染力強，校方今天也緊急停課，且10日上午一接獲通知，當天就進行3次大規模清消。市長黃偉哲將在上午11點10分舉行防疫記者會說明。