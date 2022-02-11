黑龍江省社會科學院東北亞研究所所長、研究員笪志剛11日在大陸《環球時報》撰文指出，

美國國務卿布林肯澳洲行在美日印澳之間掀起漣漪，雖然日本對美國關注「印太事務」表示歡迎，對布林肯強調 「四方安全對話正成為一個強有力的機制」感到安心，對依託未來日美經濟「2＋2」會晤實現推動產業安全和經濟安全等合作也抱有一定期待，但美國在表示不會回歸《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的前提下拋出「印太經濟架構」，令日本無法淡定。

笪志剛表示，換言之，美國不僅要主導「印太地區」外交和安保走勢，還要將日本、印度等國拉到這個旨在突出制衡中國的泛區域經濟戰略中。對日本來說，如何應對這個「印太經濟架構」，堪稱棘手至極，因為弄不好就是自挖牆腳。

首先，日本的不淡定在於其將美國的意圖看得一清二楚。

美國無疑是看重日本在「印太經濟架構」中經濟體量的支撐力、貿易及投資的拉動力、拉緊合作紐帶的示範力。面對「印太地區」很多國家出於自身利益而採取「經濟上依靠中國、安全上依靠美國」的兩邊下注做法，美國想利用「印太經濟架構」彌補經濟上的短板，經貿影響力巨大的日本無疑是最佳夥伴，也是最有能力讓這個架構落地走實的操盤手。

讓經濟架構的基礎護佑安保合作走得更遠，推動「印太」戰略經濟和安全比翼齊飛，日本深諳美國拉自己的戰略用意，但該如何應對拜登這個「口惠實不至」的新經濟計畫，日本內心糾結。安保上被美國綁架已沒有迴旋餘地，經濟上再跟著瞎起哄，弄不好賠了夫人又折兵。

笪志剛稱，其次，日本的不淡定在於對本國角色的矛盾心態。

因為「印太地區」是日本深耕多年的主打經濟區域，南亞成為日企新的產業輸出地，東南亞更是被日本視為經濟的「後花園」。2020年日本與東南亞國家貿易額為2040億美元，當年對東協投資達2.3兆日元。日本內心裡是不願意美國透過這個「印太經濟架構」來摘取自己多年苦心經營的成果，沖淡自己的「印太經濟構想」。

何況，前有CPTPP於2018年生效，後有新近生效的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP），日本擔心一旦「印太經濟架構」成為填補美國退出的《跨太平洋夥伴協定》的替代品，不僅自身有效主導的CPTPP將名存實亡，RCEP合作也會削弱，尤其是架構的冷戰思維痕跡將影響日本多邊主義形象。

笪志剛強調，最後，日本的不淡定還在於擔心影響本國真金白銀的通商利益。

一是如何鞏固現有的多邊通商機制。日本在堅持多邊通商主義上具有韌性，多年努力才有了CPTPP在美國缺位下生效，才有了頂著美國壓力落地RCEP。岸田文雄執政以來，正利用RCEP、CPTPP等機制多方下注，修正安倍時期走過了頭的措施。小心謹慎地拿捏在依靠美國謀求海洋權益和地緣安全的同時，維護日本多年努力形成的多邊通商優勢。

二是如何平衡對中經貿關係的權重現實。面對這個架構從經濟和產業上「圍堵中國」的定位，現實是中日貿易額在2021年達到3714億美元，中國消費市場成為日本經濟總體穩定的重要因素。日本經貿界和產業界的人士很清楚，如果把安全戰略上的「跟隨美國圍堵中國」泛化到經濟領域，對日本沒有好處，而且這個代價美國無法彌補給日本。中日之間經濟互補性比較高，這是日美之間的經濟互補性不能比的。所以，這決定了日本只能小心翼翼地保持平衡。

三是如何確認這個架構的有效性。雖然該架構提出了貿易便利化、數位貿易、供應鏈和綠色技術、勞工標準、基礎設施、低碳化等誘人的字眼。但如何實現，準入措施和具體路徑在哪裡？不僅日本，包括一些東南亞國家也擔心美國此舉是否是為應對內政而臨時起意。對於日本來說，跟著美國圍堵中國，經濟上則確實不得人心，也必然傷及自身經貿利益。最關鍵的是，日本知道這根本做不到。