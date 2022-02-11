新北市永和警分局今（11日）結合義交、學校志工、導護媽媽、導護老師等，在永和區各國民小學上、放學時段編排護童勤務。（永和警分局提供）

新北市永和警分局今（11日）結合義交、學校志工、導護媽媽、導護老師等，在永和區各國民小學上、放學時段編排護童勤務。（永和警分局提供）

新北市各中、小學開學日，新北市永和警分局今（11日）結合義交、學校志工、導護媽媽、導護老師等，在永和區各國民小學上、放學時段編排護童勤務，維護學童安全、安定民心及讓家長放心。此外，將規劃稽查取締學幼童車專案勤務，確保孩童安全。

永和警分局表示，近日因變種新冠病毒Omicron肆虐，所幸新北市政府因應得宜，使病毒蔓延得以控制，新北市各中、小學均能順利開學，雖各校師生均全面戴口罩，卻也看得出大家對平安開學的喜悅，為維護學童安全、安定民心及讓家長放心。

結合義交、學校志工、導護媽媽、導護老師等，在永和區各國民小學上、放學時段編排護童勤務，於校園週邊協助交通疏（勸）導工作，展現警察親民、愛民之柔性服務層面。

永和警分局表示，為避免影響上、下學時段學校周邊交通狀況，將擴大交通疏導作為；家長接送區倘偶有短暫車多臨停情事，會優先以勸導方式維護交通順暢。另將規劃稽查取締學幼童車專案勤務，針對超載、無照駕駛、車輛出廠年限逾10年及車身未標明指定標識等違規態樣加強稽查取締，以確保學幼童乘車安全。