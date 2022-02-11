供給緊張疑慮，周四日本天然橡膠期貨觸及2個半月高點；因主要產膠國泰國進入越冬季節，正值橡膠樹在脫落舊葉，並長出新葉時期，暫時減緩乳膠生產的時間，致市場供給受到影響；另外，日本汽車業全年利潤樂觀前景，亦支撐大阪和上海天然期膠漲勢；大阪OSE交易所指標7期貨漲1.12%，報每公斤253.8日圓，新加坡SICOM-RSS3 3月期貨漲2.56%，報每公斤208.2美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲0.82%，收於每噸14775元人民幣。

亞洲橡膠現貨市場續漲，泰國橡膠RSS-3曼谷FOB漲0.87%，報每公斤69.35泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.68%，報現貨價每公斤184.7美分。

據天然橡膠生產國協會(ANRPC)報告，儘管全球經濟在2020年因COVID-19的嚴重打擊，不過天然橡膠行業的需求強勁復甦，在2021年增長8.7%。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)