第一金(2892)旗下第一銀行海外布局再傳捷報！美國第一銀行(First Commercial Bank (USA))聖馬特奧(San Mateo)分行於2月10日開業，正式進軍舊金山灣區。聖馬特奧分行開業後，第一銀行海外據點將達到41處的里程碑，續居公股銀行之冠。

考量新冠肺炎疫情未歇，聖馬特奧分行開業儀式簡單隆重。第一銀行董事長邱月琴與總經理鄭美玲特別以錄影方式，感謝在場嘉賓及客戶的支持，並期許美國第一銀行團隊秉持「就在你左右」的經營理念，為當地經濟發展貢獻心力。聖馬特奧分行為繼2021年2月第一銀行休士頓分行開業後，第二家於疫情期間開業的海外分行，充分展現第一銀行海外布局的企圖心。

美國第一銀行成立於1997年，是第一銀行百分之百投資的子銀行，今年為美國第一銀行成立第25週年，提供客戶存款、企業貸款、個人房貸、外匯等金融服務，穩健朝加州社區銀行第一品牌的目標邁進。

聖馬特奧位於北加州中半島，連結舊金山灣區和矽谷，高科技產業林立，為北加州的精華地區，金融、醫療、零售及不動產投資等行業十分發達，市場發展前景良好。在聖馬特奧分行加入後，美國第一銀行在南、北加州有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙、奇諾崗及聖馬特奧等8家分行，串聯第一銀行紐約、洛杉磯、休士頓及關島分行，布建更完整的美國服務網絡，提供在地客戶與臺商專業優質的金融服務。