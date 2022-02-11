美國1月CPI年增率達7.5%創下40年以來最高紀錄，十年期美債殖利率升破2%，導致美股重挫，道瓊指數重挫逾500點，為了對抗通膨，市場預估，聯準會激進升息的可能性提高，7月之前恐怕升息4碼。法人表示，美國升息階段，主要資產皆受影響，不過特別股具備配發較好股息水準的特色，受股市波動影響較小，且長期呈現成長趨勢，今早台股掛牌的持別股表現優於大盤，其中國泰金乙特(2882B)及開發金乙特(2883B)、王道銀甲特(2897A)均守紅盤。而要投資美國特別股，在台股市場掛牌則有美國高息特別股ETF(00771)。

元大投信表示，特別股的名稱中有「股」字，許多投資人以為其報酬和波動特性類似普通股票，其實特別股在資產類別的特徵上，比較像固定收益資產，因為特別股在股利分配順序方面較普通股優先，通常按事先約好的股息率發放，使得上漲潛力較普通股為低，也讓特別股價格受利率的影響較大，所以，特別股在多數時期呈現和公債殖利率反向連動的特色。當前債券殖利率走高，債券價格下跌，特別股股價通常也會跟著走低，但股息收益率也隨之提高，對於追求收益的投資人而言，其實是出現了更好的切入進場點。

至於聚焦美國特別股的元大US高息特別股ETF，目前約七成的產業配置在金融業，包括富國銀行、摩根士丹利、花旗、高盛等知名機構發行的特別股為主要成分股。在美國利率預期提升下，存放款利差有望擴大，金融股獲利動能增長可期。