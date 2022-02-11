出口疲弱，週四紐約棉花期貨連2日收低；受到美國農業部(USDA) 周報告顯示天然纖維作物的銷售大幅下滑，最近一周棉花淨銷售量較前一周下降44%，並較較前四周平均水準下降47%，令期棉連2日下跌；

美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨跌0.61%，收盤每磅125.66美分，5月棉花期貨跌0.48%，收盤每磅123.2美分，中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸22050元人民幣，與前一日減少90元人民幣；庫存方面，截至2月9日，ICE登記庫存617包。

據印度棉花協會(CAI)預期，受到目前棉花價格持高，而即將進入種植季節，估計所有10個生產邦的棉花種植面積將增加20%-25%，並建議提高超長絨棉(ELS) 最低支持價格(Minimun Support Price MSP)，以鼓勵種植並減少進口。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)