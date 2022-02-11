藥師林士峰經常在臉書評論時事，引發網友關注。林昨日（10）發文，痛批一位暱稱為「熊機歪」的網友，多次在臉書上惡意留言攻擊，指控此人論調就與之前他批評政府疫苗政策所招來的攻擊者相同，並嘆台灣總有一群人，只靠著自己的幻想就想帶風向，完全不知道自己住在井底，反成了為了黑而黑的「政治打手」。

林士峰昨日在臉書發文，刊出一張他與網友「熊機歪」的對話截圖，兩人起初為房價議題爭論，「熊機歪」話鋒一轉突然嗆林「不努力就能買房？騙4%仔騙錢嗎？」林回「買不起房跟不想努力的關連性在哪？」對方回嗆「你很努力黑政府，在靠員工賺錢，標準的X老闆」；林再回道「沒發現短短幾句，前後矛盾了嗎？」熊則不甘示弱反嗆「你才矛盾，努力的是你員工不是你呀！你有時間天天當4%的政治打手，這種老板成不了大事」。

林士峰表示，他大部分與網友討論時事都會碼掉頭像跟人名，但這次事件讓他忍不住截圖刊出與大家分享。林痛批，這段留言很明顯靠自己幻想，為黑他而黑，實際上根本沒來過他所經營的藥局；該網友的語氣，更讓他不禁想起，之前有位故意來跟他吵疫苗政策的網友。

不僅如此，林世峰更直言，台灣總有一群人，只靠著自己的幻想就想帶風向，完全不知道自己住在井底，就是為了黑而黑的發言，然後再稱別人的「針貶時事」是抹黑、政治打手。