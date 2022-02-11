據外媒報導，在美國出生、代表中國大陸出賽冬季奧運的谷愛凌，自參賽以來一言一行一直是外界關注焦點；隨著她8日奪下北京冬奧女子自由式滑雪跳台金牌後，這類討論更是激烈。當網友質疑為何她人在中國大陸卻能使用IG時，僅回應「任何人都能免費下載VPN來翻牆」，卻引發全球網友砲火猛攻。

報導指出，雖然大陸官方媒體與輿論對她順利鍍金贊不絕口時，她在大陸的現實生活卻引發網友激烈討論。有網友在谷的IG上發起進攻，「為什麼你可以使用IG，而數百萬在中國大陸的中國人卻不能」；「作為中國公民，為什麼你可以獲得如此特殊的待遇。這並不公平，你能為那些沒有網路自由的數百萬中國人發聲嗎」。

Eileen Gu adopted the CCP trolls' talking point and claimed everyone in China can use VPN to visit foreign websites.

So is the Great Fire Wall just a waste of money? The CCP built it just for fun?

I don't care which country she competes for. But this is really shameless. pic.twitter.com/eF6dW6LbdO — Huey Li (@DrHueyLi) February 8, 2022

對於網友的質疑，谷愛凌僅淡淡的回應，「任何人都能在APP Store免費下載VPN」。隨著谷順利奪金，這句話遭到截圖並在網路上瘋狂轉傳。網友激烈的抨擊，「所以防火長城根本浪費錢嗎？中國建城只為了好玩？我不太在乎她代表哪國參賽，但這太無恥」；「在新疆使用VPN是犯法的耶！」；「谷是否關心包括鐵粉在內的數百萬中國人根本沒有網路自由」；「何不食肉」。

報導指出，近年來大陸封鎖許多VPN的使用，並對使用VPN繞過防火牆的大陸公民施以懲罰，甚至在大陸網路外發表言論也可能觸犯刑法。但諷刺的是，谷為大陸網路自由發聲的截圖，在微博上分享3000多次後卻遭到審查。原始貼文還在，但是她對於VPN的評論卻無法看到了。