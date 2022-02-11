越南籍吳姓女子，因疫情期間沒錢賺，從事賣淫，對有意買春的嫖客加Line後，傳訊「殘廢澡、舌吻、無套吹」等字眼吸引嫖客交易。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

吳女要求對方加Line，傳訊強調自己逼不得已走上這條路，只能默默經營，雖然是新人但注重工作品質。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方在吳女房內查扣未使用的保險套。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名越南籍吳姓女子，因疫情期間沒錢賺，從事賣淫，有意買春的嫖客加Line後，傳訊「殘廢澡、舌吻、無套吹、全程戴套愛愛、簡單按摩、配合角色扮演」等字眼吸引嫖客交易，轄區警方獲報吳女出租大樓常有陌生男出入查訪，發現方姓男子和吳女剛做完「人與人的連結」的性交易，當場將2人帶回查辦。

警方指出，29歲的越南籍吳姓女子，因去年3月即逾期居留台灣，疫情期間沒錢可賺，於是在網路論壇上張貼性交易訊息，有意性交易的嫖客接觸後，吳女要求對方加Line，強調自己逼不得已走上這條路，只能默默經營，雖然是新人但注重工作品質，會溫柔服務，並傳送「殘廢澡，完整服務，有舌吻、無套吹、全程戴套愛愛、簡單按摩、配合角色扮演」等字眼的交易手法，吸引嫖客交易。

由於轄區新興分局警方日前接獲情資，指五福三路一棟大樓常有陌生男女出入，疑有違法從事性交易情事，自強所查緝人員於是在2月9日傍晚5時30分許便衣探訪。

不久後，警方見41歲的方姓男子從一間套房步出，向前盤查，方男發現警方表情錯愕，坦承和吳女剛剛從事完「人與人的連結」的3000元性交易，訊後將吳女和方男依違反社會秩序維護法移送裁罰，因吳女逾期居留，後續移送移民署專勤隊收容等候裁處。