和平分局啟動護童專案，員警維護校園周邊通學安全。（和平分局提供／王文吉台中傳真）

位於豐原的南陽國小是桃園以南學生數最多小學，通學時段交通流量大。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

豐東派出所動用多名警力協助維護南陽國小通學秩序。（豐原分局提供／王文吉台中傳真）

受Omicron病毒影響，許多家長開車接送學童，大雅分局開學日早上7時即完成轄區國小警力配置。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

開學日校園周邊聚集大量人車，東勢分局啟動護童專案，派遣員警協助指揮交通維護秩序，確保行人安全與行車順暢。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

東勢國小開學日周邊聚集大量人車，東勢分局啟動護童專案，派遣員警協助指揮交通維護秩序，確保行人安全與行車順暢。（東勢分局提供／王文吉台中傳真）

台中市中、小學今日開學，受Omicron病毒影響，許多家長開車接送學童，校園周邊聚集大量人車。豐原、大雅、東勢及和平分局一早啟動護童專案，針對校園周邊道路加強交通疏導，並取締交通違規，同時配合學校志工、愛心媽媽、導護老師等維護學童接送順利。

梨山中、小學位於海拔2012公尺，為全台小學第二高以及國中第一高學府，學生散居梨山、南投仁愛各地，為了避免學童往返舟車勞頓，有獨特的上課10天、休4天的特殊作息。

和平分局因應該校特殊的作息，常態性編排護童專案，開日日一早員警即在校門口、學校旁路口執勤，配合學校老師、導護媽媽及志工確保交通順暢及學童安全，請家長慢行保平安，讓家長寬心有感。

和平分局長陳祥麟表示，和平分局雖然位處偏鄉，但對學童通勤安全的保障不會因為轄區偏遠、遼闊而打折，由員警在校園附近的重要路口執行守望、交整勤務，能有效預防車禍發生，確保學童上、放學安全無虞。

位於豐原的南陽國小是桃園以南學生數最多小學，通學時段交通流量大，豐東派出所動用多名警力協助維護交通秩序。豐原分局長劉安杰表示，轄區有15所國小，開學日啟動護童專案，維護校園周邊的交通安全與秩序，並保護學童的人身安全。

大雅分局則是加強規劃國小校園安全維護勤務，開學日早上7時即完成轄區國小警力配置，分局長賈立民親率同仁們至學校關心第一天的上學情形，並呼籲學童上、下課應結伴而行，遠離陌生人，車輛行經校園周邊道路時，請減速慢行並優先禮讓行人。

開學日校園周邊聚集大量人車，為避免交通混亂與人車群聚，東勢分局今早啟動護童專案，各分駐、派出所針對轄區校門口、家長接送區、沿線及周邊道路，派遣員警協助指揮交通維護秩序，確保行人安全與行車順暢。