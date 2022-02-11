大陸國家衛健委今天（11日）發布，2月10日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例101例。其中境外輸入病例45例（廣東15例，上海12例，福建10例，浙江3例，廣西2例，天津1例，山東1例，雲南1例），含10例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東6例，浙江2例，廣西2例）。

本土病例56例（廣西33例，均在百色市；遼寧22例，其中葫蘆島市21例、瀋陽市1例；貴州1例，在銅仁市）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例105例，解除醫學觀察的密切接觸者3290人，重症病例較前一日增加1例。

境外輸入現有確診病例636例（其中重症病例1例），無現有疑似病例。累計確診病例12892例，累計治癒出院病例12256例，無死亡病例。

截至2月10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1424例（其中重症病例5例），累計治癒出院病例100704例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例106764例，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者1552962人，尚在醫學觀察的密切接觸者38682人。

31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者66例，其中境外輸入61例，本土5例（遼寧2例，均在瀋陽市；黑龍江2例，均在黑河市；江蘇1例，在蘇州市）；當日轉為確診病例10例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察48例（境外輸入44例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者832例（境外輸入746例）。