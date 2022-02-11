國際銅及鎳價處於高檔，華新（1605）電力線纜、銅材及不鏽鋼等產品反映原物料成本上漲，調漲售價，價量齊揚，印尼青山鎳生鐵廠四條生產線全面開出，1月合併營收接近135億元，創同期第三高。

美國聯準會（Fed）計畫第一季升息，1月起，帶動英國倫敦金屬交易中心（LME）銅、鎳及鋁錠等基本金屬期貨及現貨行情走揚，加上台商回台投資設廠，許多半導體及傳統產業也有擴建新廠計畫，政府推動離岸風電及太陽能光電廠等再生能源產業，都需要電力線纜。華新前進印尼青山工業區設鎳生鐵廠，自建電廠今年初起，開始運作，推升華新1月合併營收達134.99億元，年成長32.59％，創同期第三高。

華新2020年斥資至少5億美元，在印尼設年產3.6萬噸鎳生鐵廠，四條鎳金屬生產線2021年下半年全數開出，囿於當地電力不足，華新自建電廠去年底完工，今年初運作，俾助鎳金屬四條產線產能全面開出。市場預期，華新今年合併營收有機會勝過去年。