全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密，去年下半年反映鋼材及鋁錠等原物料成本上漲，平均調漲售價5.5％，造就1月銷售台數雖然下降，營收卻是不減反增，還創同期新高。

瑞智表示，瑞智2021年壓縮機銷售台數首度突破2000萬台而達2026.01萬台；合併營收攀升至226.10億元，雙雙締造史上新高。瑞智基於2021年銷售量及營收創新高，獲利卻未同步成長，2022年不再刻意追求銷售量飆史上新高，取而代之是銷售量及利潤都要兼顧。

瑞智1月壓縮機銷售169.13萬台，月增9.01％、年減10.21％，1月合併營收達20.93億元，月增17.71％，年成長10.63％。

瑞智指出，瑞智1月銷售量較去年12月增加的主因是進入壓縮機外銷旺季，出口增加所致，但與去年同期相比呈現衰退的主因，則是去年疫情趨緩，需求強勁，墊高比較基期。1月合併營收之所以比去年同期增加，主因瑞智反映原物料成本上漲，去年下半年調整售價。