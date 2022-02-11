美國高收益債券違約率來到低檔位置1.6％，也是近14年低點，依過去經驗來看，美國升息代表景氣前景樂觀，企業獲利動能強，將支撐高收益債券表現，加上違約率極低，目前正是進場投資的好時機。

投信表示，隨美國經濟復甦，明顯強化企業財務狀況，觀察到過去一年相關發債公司違約率明顯走低，美國高收益債違約率1.6％，遠低於2020年的8.2％，也是2007年以來新低紀錄，有利債券長期持有。

瀚亞投資美國高收益債券基金經理人Adam Spielman指出，今年美國高收益債市表現看好，預計在債券評等調升浪潮延續下，信用評等有機會從高收益債調升至投資等級債，成為明日之星，依舊是布局重點之一。且疫情再起受拖累的能源、休閒娛樂等產業，也提供許多投資機會，將持續尋找有潛力的債券標的。

瀚亞投資認為，高收益債走勢和景氣連動度高，良好的經濟成長將促使企業獲利增加，並推升高收益債券表現。預估美國2021年GDP年增率上看5.5％，遠高於近年平均及全球其他主要成熟國家經濟體，2022年GDP年增率也有機會達3.9％。美國亮眼的數據提供許多投資契機，美國高收益債直接參與景氣回升行情值得留意。

展望美國高收益債券後市，瀚亞投資強調，雖然美國Omicron確診人數再創新高，但死亡率不升反降，加上疫苗接種率持續上升，預估將不會再出現大規模封城、拖累經濟。看好擁有高殖利率優勢，及受惠於經濟成長復甦的美國高收益債券，能進一步受到市場資金青睞。