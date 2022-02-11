美股企業財報持續公布中，也是當前市場關注焦點，根據研調機構Factset統計，超過半數的S&P500大企業公布去年第四季財報，當中逾七成公司獲利表現優於預期，在經濟復甦態勢延續下，預期獲利將成長近29％，即連續四季獲利增長都維持在25％之上，以產業別來看，能源、工業、原物料、非必須消費增長最強勁。

群益潛力收益多重資產基金暨群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，年初以來在市場預期聯準會（Fed）將加快緊縮政策節奏，令美股波動劇烈，但隨市場逐步反應貨幣政策調整的訊息，同時Fed政策態度的調整，也顯示其壓抑物價的決心，可望延長景氣持續回溫的態勢。投資布局料將逐步回歸至基本面，現階段美國經濟復甦態勢不變，終端需求尚佳，就業亦有所改善，加上補助金累積超額儲蓄，民眾消費意願及動能可望續強支撐經濟。

整體而言，現階段美國在景氣面及企業營運面無重大利空，企業盈餘動能仍具韌性，財報獲利表現，仍可望為股市帶來支撐效果，後市表現仍不看淡。操作上則仍須持續關注貨幣政策調整進展、盤面風格變化帶來的波動。

徐煒庠認為，投資配置方面，建議採成長股與價值股均衡配置，以平衡投資組合波動，儘管市場不確定性猶存，但同樣充滿多元投資主題機會，看好的類股包括長線發展潛力佳的科技創新題材，如電動車、元宇宙、半導體、電子商務等，及升息趨勢下可望受惠的金融股，與日常生活息息相關、穩中求勝的消費股，皆值得持續關注。