國民黨中常會9日通過黨內直轄市長提名辦法，台南市議員謝龍介昨(10日)拋出震撼彈，宣布投入台南市長初選。謝龍介一表態也引發網友熱烈討論，更有住在台南的網友現身留言表示，「我住台南，我們全家支持你...我受夠數十年深綠執政的台南市了...雖然鄰居都深綠，但是龍介仙不要怕...拚了啦...go go go」。

中常會9日通過直轄市長提名辦法，先以協調為準，協調不成再用民調決定。謝龍介認為，既已有明確機制，提早公布也讓自己有時間布局。他說，決定投入初選，是以民為本，聽到市民鼓勵，評估符合社會氛圍期待，只要能幫黨在台南艱困選區異軍突起，任何方式都不排除。

謝龍介宣布投入初選的消息曝光後，引發網友討論，有不少網友在《中時新聞網》臉書粉絲專頁、《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有人就說「謝龍介一定可以成為好的候選人、我們有信心」、「好樣的」、「勇氣可嘉」、「其實是該換一下血了」、「國民黨就直接讓龍介試試吧」、「誰來選都可以，能不能贏才是重點」、「看看這次龍介兄行情如何」、「台南並不是鐵板一塊，只是國民黨每次人選都是空降，不是在地深耕，謝龍介這次出來很有機會」、「民進黨又要準備（抹黑）謝龍介的資料了」。

另外，立委陳以信今(11日)上午也在臉書宣布，民進黨已在台南執政廿多年，希望國民黨光復台南是所有藍軍支持者的心願，自己身為台南子弟，也是國民黨台南唯一不分區立委，有義務與使命，因此年底台南市長這一仗，要全力以赴為國民黨光復台南。