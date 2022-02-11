台積電1月業績表現亮麗，營收達新台幣1721.76億元，創歷史新高。只是受費城半導體指數重挫影響，台積電今天股價表現疲弱，不漲反跌，早盤一度達642元，下跌7元。

受惠高效能運算相關應用需求、汽車電子市場持續回溫，智慧手機的季節性影響較近幾年和緩，加上調漲代工價格效益發酵，台積電1月營收攀高至1721.76億元，月增10.8%，年增35.8%，連續2個月營收創歷史新高。

美國消費者物價升幅高於預期，投資人憂心聯邦準備理事會將激進升息來抗通膨，引發美股重挫。道瓊工業指數下跌526.47點，跌幅1.47%；那斯達克指數大跌304.73點，跌幅2.1%。

費城半導體指數重挫117.62點，跌幅達3.22%。台積電美國存託憑證（ADR）震盪收低，收在124.71美元，下跌0.81美元，跌幅約0.65%。

台積電今天股價同步走跌，早盤一度達新台幣642元，下跌7元，市值縮水1815億元，滑落至16.64兆元，影響大盤指數約58點。（編輯：楊凱翔）1110211