37歲趙又廷當年演出電視劇《痞子英雄》一炮而紅，還在電視金鐘獎上封帝，2014年他與大陸女神高圓圓結婚後，也將工作重心移往大陸，去年與孫儷演出《理想之城》播出後叫好叫座。今(11日)港媒則報導，盤點去年台灣演員吸金排行榜，趙又廷以8730萬台幣榮登第一名，其次則是他的前緋聞女友張鈞甯。

趙又廷2017年和流量女星楊冪合拍《三生三世十里桃花》後便打開在當地的市場，之後他又演出電影《狄仁傑之四大天王》，2年前與《小時代》導演郭敬明合作電影《晴雅集》，都為趙又廷打開了知名度，再加上他與高圓圓完美甜蜜螢幕夫妻形象，更讓趙又廷身價不斷攀升。

2021年台灣演員吸金排行榜，第二和第三名分別是張鈞甯和言承旭。（圖／中時資料照片）

據《東網》報導，計算台灣演員去年收入，第一名由趙又廷奪冠，他雖然去年沒拍電影，但靠著在大陸接綜藝節目、廣告代言，賺進約8730萬台幣，第二名則是過去和他傳出過緋聞的張鈞甯，她去年以電影《緝魂》、電視劇《女心理師》加上廣告代言，年收入約有8400萬台幣，緊追在後，而第三名則是早年以《流星花園》奠定男主角地位的言承旭，近年他雖作品不多，去年參加《披荊斬棘的哥哥》引發不少話題，總收入約來到6350萬台幣。

高圓圓近日受訪建議夫妻短暫分離有助於修復感情。（圖／翻攝自秒拍）

而趙又廷和高圓圓結婚7年越來越甜蜜，高圓圓最近以電視劇《完美伴侶》復出小螢幕，她透露趙又廷知道她要回去演戲全力支持，還陪她搬到劇組生活，兩人一人忙工作、一人帶小孩，力挺太太當演員的喜好，而高圓圓最近接受《騰訊新聞》訪問，直言世上沒有所謂的「完美伴侶」，應多注重另一半的優點，若婚姻遇到瓶頸，她建議雙方可以短暫分離，感受一下對方的難處，兩人無法包容彼此時，「那種短暫的分開，我覺得也許會提供一個新的機會吧」。