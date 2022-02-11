歐股周四小跌。債券殖利率的升高和法國源訊(Atos)的疲軟財報，拉低了科技股表現；另外德國化工集團林德(Linde)和西門子的正面業績報告，抑制了大盤跌幅。

周四泛歐Stoxx 600指數先升後反覆偏軟，收跌0.98點或0.21%，為472.35點。科技股跌1.05%，拖累大盤最多。

美國公布了高漲的通膨數據，為聯準會更為鷹派的作法創造了空間，並且推升了全球主權債券殖利率。受此影響，科技股下挫。

源訊大跌4.5%，報32.0歐元，也拉低科技股表現。該IT諮詢服務公司在去年下半總共進行了24億歐元(約27.4億美元)的資產減記。

OANDA資深分析師表示，由於潛在通膨依舊強勁，市場預期未來一兩個月數據更熱，讓科技股遭受最大打擊。

不過對經濟敏感的旅遊休閒股和化工股領漲，抑制歐股跌幅擴大。

美國放寬新冠管制限制，傳遞了正面消息，旅遊股上漲1.4%，成為當天漲幅最多的板塊。另外在林德的積極Q4業績報告，並宣布今年每股EPS成長目標為10~13%之下，化工股上漲1.2%。

西門子上漲4.7%，報144.7歐元，並創下近13個月最佳單日漲幅。該電機工程集團表示，上季的客戶訂單「超乎異常多」的湧入。

醫藥股持平。英國的阿斯利康(AZ)上漲3.4%；該藥廠預期今年銷售更高，並且上季獲利高於預期。

法國酒商保樂力加(Pernod Ricard)跌0.7%；該公司預計，2022年銷售將增長，但也暗示中國農曆新年假期略微放緩的起始發展。

瑞士信貸跌6.6%。該行上季虧損了22億美元，並警告今年獲利較弱。

英國的聯合利華(Unilever)跌1.3%。該消費性產品製造商警告，今年獲利率將受打擊，並排除大規模收購的可能性。