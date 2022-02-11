一名網友在路上撿到罐裝柳橙汁，拿起來後卻發現包裝有點怪，用力一扯竟發現暗藏在「柳橙汁」字樣下的是台灣啤酒，讓他超級傻眼，也引起網友討論，不少內行人秒懂說，這是工地專用的雙面飲料，大家心中不能說的秘密，偶爾還會換口味，之前有看過芭樂汁口味的。而這樣偷天換日的招數，也讓人擔憂工安問題。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》上發文表示，在路上撿到一個鋁罐包裝的柳橙汁，撕開貼有「柳橙汁」字樣的表面以後，發現裡面竟然是「台灣啤酒」，讓原PO有點傻眼笑說「這是無心插柳的柳橙汁」。

路上撿到柳橙汁，用力一扯秒變裝，內行曝驚人真相。（圖／翻攝自路上觀察學院）

超狂照片引發網友討論，「工地專用的雙面飲料」、「柳暗花明又一村」、「不喝沒力」、「無心插柳台灣啤酒」、「還有芭樂汁，不定期會更換口味」、「工地專用解渴飲料」。另有內行網友留言解釋說，會這樣做應該是因為工地會派人來稽查，所以有些工作人員就會這樣進行偽裝，只能說很多工安事件可能都不是意外。

而先前也有網友在《爆廢公社》上分享偽裝成芭樂汁的台灣啤酒，表示雜貨店超狂偷天換日，工地限定的「芭樂汁」是大家不能說的秘密。當時也引起網友熱議，「一山還有一山高」、「做工的人才懂？」、「這已不是秘密了，去工地附近買飲料都是改包裝與內容物不符的飲料」、「好像也有柳橙汁」。

工地限定的「芭樂汁」是大家不能說的秘密。（圖／翻攝自爆廢公社）

不過，針對這樣偷換包裝的做法，大批網友忍不住譴責這樣恐會造成工安問題，「施工飲酒很糟糕」、「這樣真的不好，出工安意外的時候連保險都不會賠」、「工地規定不能飲酒，就是為了安全著想，真的不要心存僥倖」。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！