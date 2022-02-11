核酸陽性記者曾赴發布會 林鄭核酸檢測出爐 10:182022/02/11 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港行政長官林鄭月娥。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大公文匯全媒體報導，香港行政長官林鄭月娥上周出席抗疫記者會時未戴口罩，當日一名出席記者會的網媒「香港01」記者後來病毒檢測呈初步陽性，特首辦昨天（10日）表示，林鄭已接受核酸檢測，結果呈陰性。 特首辦稱，舉行記者會的政府總部演講廳有足夠距離，而出席的記者須全程戴口罩，感染風險極低，但林鄭為慎重起見已於前晚（9日）完成核酸檢測，結果呈陰性，並會繼續恆常做快速抗原測試以策安全。 冬奧開幕直播中 荷蘭記者遭保安驅離主播錯愕影片爆紅 傳確診者足跡到台中 市府下午3點召開記者會說明 #記者 #林鄭 #核酸檢測 #呈陰性 #陽性 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠委批「論文門」記者會抹黑國際名校 彭文正一句話回擊 20:122022/02/07 政治 中華女足隊返台 落地採檢新增1確診列境外移入 15:342022/02/09 生活 新北本土確診＋1 侯友宜證實 手搖飲店員PCR陽性 08:382022/02/11 生活 陳時中：縮短入境檢疫天數 勢在必行 04:102022/02/06 焦點要聞 媒體自由聯盟批港府打壓新聞自由 陸外交部駐港公署駁：睜眼說瞎話 15:202022/02/08 兩岸 台康生二代乳癌生物相似藥 啟動臨床 04:102022/02/07 產業特刊 陸國防部：強烈要求美方立即撤銷對台軍售計畫 13:352022/02/09 兩岸 許下健康心願 做好癌症篩檢 04:102022/02/06 焦點要聞 解禁福食換加入CPTPP？看完政院記者會 他指民進黨只在乎一事 07:462022/02/09 政治 日本福食將解禁 行政院明日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會 20:302022/02/07 政治 新北軟板大廠嘉聯益增14確診 台籍協力廠商住桃園也染疫 10:082022/02/10 生活 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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