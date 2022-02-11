大公文匯全媒體報導，香港行政長官林鄭月娥上周出席抗疫記者會時未戴口罩，當日一名出席記者會的網媒「香港01」記者後來病毒檢測呈初步陽性，特首辦昨天（10日）表示，林鄭已接受核酸檢測，結果呈陰性。

特首辦稱，舉行記者會的政府總部演講廳有足夠距離，而出席的記者須全程戴口罩，感染風險極低，但林鄭為慎重起見已於前晚（9日）完成核酸檢測，結果呈陰性，並會繼續恆常做快速抗原測試以策安全。