香港男星吳啟華，在周星馳主演的電影《九品芝麻官》中飾演大奸角名狀師「方唐鏡」，因此紅遍兩岸三地，外型帥氣的他是許多女粉絲心中的男神，13歲愛女吳熙兒也遺傳到他的高顏值，近來絕美照片曝光讓大批網友直呼戀愛了。

吳啟華跟第二任妻子石洋子2014年結束長達7年婚姻，兩人的13歲女兒吳熙兒，目前隨著母親一起生活，近來在微博曬出一系列照片，只見她雖然只是13歲國中生，不僅長的亭亭玉立，還有著超齡的氣息，留著一頭黑色長髮的她，有著深邃雙眼及高挺鼻子，尤其遺傳到雙親的高顏值，無疑就是個美人胚子，讓不少網友看了直呼是「女友最佳人選」。

吳啟華13歲女兒吳熙兒美照曝光引起討論。( 吳熙兒_Cynthja微博)

雖然與女兒沒有同住，但吳啟華與女兒互動相當好，不僅多次曬出與女兒的合照，在她10歲生日時不僅舉辦盛大生日派對，還親自擔任派對主持人，可見對女兒疼愛有加，更有港媒報導，他每個月給20萬港幣（約86萬台幣）當做女兒的零用錢，寵愛程度可以說是沒有極限。

吳啟華出道近40年拍過不少知名作品，像是《倚天屠龍記》的張無忌、《九品芝麻官》的方唐鏡等，尤其在《九品芝麻官》一句台詞「我又跳出來了，打我啊笨蛋」在網路流傳至今，近來將事業重心轉往商場活動，替各大商業展覽、家具家電電影節或是餐館商品推廣等站台。