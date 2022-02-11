根據線上旅行社Skyscanner統計，元月份從全球各地飛往東南亞的航班急速增加，不過，中國大陸遊客目前還是不能到處出國觀光旅遊。

與疫前相比，2021年飛往東南亞的國際旅客銳減93%，各家航空業者載不到乘客下，只有以載貨來維持營運。同時，以觀光業為主的東南亞國家，也是經濟元氣大傷並叫苦連天。不過，泰國、菲律賓、越南、印尼以及新加坡等國家，目前都陸續重啟國門，展開雙臂歡迎國際遊客來觀光。

但是，部分東南亞旅遊相關業者還是認為，目前無法看到消費力很強的中國大陸觀光客是蠻遺憾的，故業績想要快速恢復也就沒有這麼快。

而在Skyscanner數據中，元月份來自歐美地區旅客，在線上訂購經濟艙來回東南亞的機票數量，月增少說近兩成，最多甚至還有高達3倍的。

Skyscanner指出，隨著各國社交禁令鬆綁，想去各地遊玩的觀光客都願意遵從防疫規定。接下來，各地旅遊勝地人潮會愈來愈多，航空公司的時刻表，也將配合更新修訂。

7日，澳洲政府宣布，21日起將開放國際旅客入境。同時，Skyscanner的資料也顯示，在澳洲表示將大動作重開大門後，光是從英國訂的機票就飆增兩倍。

澳洲航空9日也指出，在澳洲放寬入境規定後，詢問相關事宜以及訂位數量明顯上升，並計畫在未來幾周，將重飛幾條已停飛的國際航班。