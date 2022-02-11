台股開低大跌百點，生醫股仍有多頭火種，美容族群中的達爾膚(6523)1月營收創同期新高，年增26%，股價強漲8%、雙美(4728)漲幅也逼近4%，大學光(3218)、台微醫(6767)及太景*-KY(4157)漲幅都在3%以上。興櫃股中的台睿(6580)昨日開盤7分鐘就熔斷，今日賣壓減輕，股價跌幅在1成左右。

達爾膚1月營收1.17億元，創同期新高年增26%。主要受惠於台灣實體銷售復甦，通路提前備貨，加上線上通路延續銷售動能，海外業績穩健成長，整體營運表現優於過往水準。2021全年營收11.06億元，年增45%。展望2022年，達爾膚秉持專業醫美精神，產品方面將持續擴張品類，預計推出更多美容保健品及結合先進科技的高端產品，進一步擴增潛在客戶群。銷售方面則以數位行銷為主軸，精準投入廣告行銷資源，期能帶動整體銷售。

大學光首季營運動能多，包括年輕族群的屈光手術應可從寒假旺至農曆年前，2~3月開學初期學童視力矯正需求有機會帶動業績，法人對大學光首季營收可望繳出成長的佳績。