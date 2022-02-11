近期大樂透、威力彩獎金累積多多，買氣超旺，想要獲得意外收入，要靠偏財運，該如何知道自己近期偏財運如何？運勢命理網站「旺好運」分享，以下7種夢境都象徵財運高漲，若你最近有夢到的話，在解夢中代表財運旺盛，發財的機率特別高。

▍1.夢見過世親人

若夢見已故的親人，且表情平靜安詳，不用感到不安或害怕，這夢境表示財富即將到來，偏財運上升，甚至有突然暴富的可能。

▍2.夢見自己受傷見血

夢見自己受傷見血雖然夢境不祥，但這是一個反夢，表示近期有發財機會，要好好把握近期身邊的投資理財訊息。

▍3.夢見撿到錢

夢見撿到錢是最直接清楚的預言夢，表示偏財運會增加，或遇上賺錢的機會，存款有望明顯上升。

▍4.夢見水

水代表財，夢見清澈的水代表正財運上升，混濁的水則是象徵偏財運上升。

▍5.夢見火

火焰有旺盛的意象，如果夢境中出現火，代表財運將至，近期將受到財神眷顧，賺錢會變得特別順利。

▍6.夢見採蘑菇

這個夢境比較少見，不過如果夢到了就有福了！在夢裡摘蘑菇、採蘑菇、撿蘑菇，表示財運上門，而且都是隨手可得的輕鬆財，不需費心力就能得到。

▍7.夢見獵取動物

在夢中獵殺、靠殺戮得到獵物，都意味能得到血財，也就是偏財，近期買彩券、抽獎的中獎機率都特別高。

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