新竹縣長楊文科（後一）11日前往竹北市博愛國小，視察校園防疫，與學童一同使用肥皂洗手。（莊旻靜攝）

新竹縣11日如期開學，縣長楊文科與教育局長楊郡慈清晨前往竹北市的博愛國小，關心學生上課及學校的防疫準備，楊文科也以「口罩戴緊緊、雙手洗乾淨、到校量體溫、生病不上課」勉勵學生。

楊文科表示，新竹縣高中以下學校包含幼兒園，教職員接種2劑疫苗比例者達98.1％，而12至17歲的學生第二劑校園集中接種率也達到98％，博愛國小教職員接種第3劑的比例也超過92％，增加防護力，也讓家長更安心。

楊郡慈表示，除了戶外公共空間，校園內各學習教學場域及設施如走廊、遊具、籃球場、操場等，均已消毒，未來每周也會固定清潔、消毒。學生用餐務必使用隔板，各校也在寒假期間使用校園智慧app「school＋」發送訊息給家長，提醒開學相關防疫措施。

由於疫情仍持續，教育局表示，未來學校若有1人確診，全校將停課，校園也基於防疫，暫時不對外開放。各校也在開學前完成各項防疫物資的盤點、整備，校園防疫務求滴水不漏。

楊文科視察博愛國小，也一起使用肥皂洗手，了解入校量體溫，不忘提醒師生務必遵守防疫相關規定。