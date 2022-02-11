10年前新北市積穗國小營養午餐桶長蛆，當年擔任新北市永和區網溪國小校長的潘教寧，因涉案遭羈押42天，去年他被判無罪確定後聲請刑事補償，台灣高等法院判決以每天4000元計算，准予補償16萬8000元。不服決定可向司法院刑事補償法庭提出聲請覆審。

2011年12月8日潘男遭新北地檢署檢察官逮捕，並向法院聲請羈押，新北地院裁定羈押並禁止接見通信，直至隔年1月18日才以80萬元具保，潘一、二審判有罪，台灣高等法院更一審改判無罪，去年最高法院駁回檢察官之上訴，無罪確定。

潘教寧請求刑事補償，他說深耕教育界多年，成績優異，於受羈押時已累計33年教育年資，社會上具有相當之身分地位，因本案突遭羈押，且經媒體指名道姓大幅報導及網友繪聲繪影指述，身心俱疲，直到無罪確定前，均遭同事、親友異樣眼光，深受精神上痛苦與折磨。

高院考量潘男受羈押處分時之社會身分地位、智識程度、經濟收入、家庭狀況、受拘束之期間長短、自陳所受之身體、精神折磨等，以及新北地院法官所為之羈押處分尚無違法或不當等一切情狀，判決每日補償4000元，共補償金額16萬8000元。