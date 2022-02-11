據美團(03690)平台消息，截至2月7日，春節假期7天內，美團平台日均數位人民幣交易筆數環比節前一周增長56.40％，交易金額環比節前一周增長68.54％。

美團日前宣布為旗下餐飲、外賣、生鮮零售、休閒娛樂在內的200多個線下消費場景開放數位人民幣支付通道，用戶在選購生鮮、打車出行或觀看電影時，可通過數位人民幣支付並領取專屬的消費補貼。這是數位人民幣首次實現本地生活服務平台的全場景覆蓋。