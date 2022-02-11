美團：春節期間數位人民幣交易量大增56％ 10:382022/02/11 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為美團北京總部綜合指揮中心。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美團(03690)平台消息，截至2月7日，春節假期7天內，美團平台日均數位人民幣交易筆數環比節前一周增長56.40％，交易金額環比節前一周增長68.54％。 美團日前宣布為旗下餐飲、外賣、生鮮零售、休閒娛樂在內的200多個線下消費場景開放數位人民幣支付通道，用戶在選購生鮮、打車出行或觀看電影時，可通過數位人民幣支付並領取專屬的消費補貼。這是數位人民幣首次實現本地生活服務平台的全場景覆蓋。 《日股》節前拉尾 日股收高0.42％ 港股恒指重挫2.8％ 美團跌近9％領跌藍籌 #數位人民幣 #美團 #56 #環比 #節前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》數位貨幣時代 施振榮：陸央行3~5年內普及 08:182022/02/08 財經 人民幣在岸價收升79點 17:192022/02/09 財經 大陸春節旅遊5地收入逾435億 上海收入最高、河南旅人最多 09:362022/02/08 兩岸 新增貸款創新高 穩增長見效 04:102022/02/11 全球財經 農曆春節將至 蔬菜、水果及花卉供貨量同步增加 20:092022/01/28 財經 看好陸股緩漲 人民幣有貶勢 04:102022/02/02 產業財經 人民幣貶回6.36區間 後市看淡 04:102022/01/28 全球財經 春節前銷售暢旺 揚秦元月營收創歷史新高 15:482022/02/10 財經 時論廣場》數位人民幣開一扇窗（吳統雄） 18:142022/02/09 時論廣場 台東鳳梨釋迦仍過剩 農民憂價跌 04:102022/02/08 生活新聞 在岸人民幣收跌110個基點 近一個月低位 17:302022/02/08 財經 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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