新北市中和警分局今（11）日起編排護童專案勤務，為了確保學童安全，實施「護童專案」。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（11）日起編排護童專案勤務，為了確保學童安全，實施「護童專案」。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（11）日起編排護童專案勤務，為了確保學童安全，實施「護童專案」，全力協助學校守護學童安全。分局長李建廣表示，員警結合義交、學校志工、導護媽媽及老師配合校方加強學校周邊交通疏導護童專案勤務，提升見警率。

李建廣表示，中和區國小計有9所，轄區國小就學人數眾多、往來車流頻繁、道路狀況複雜，為確保學童安全，避免落單學童在校園內，各校每日7時20分後是學童到校上課的「熱點時段」，開學日，員警結合義交、學校志工、導護媽媽及老師配合校方加強學校周邊交通疏導護童專案勤務。

對學校周邊違規停車及汽(機)車不禮讓行人部分加強勸導取締，並藉由增加見警率，可使往來校門口車輛放慢車速，有助學童通行安全，也可使有心人士不敢輕舉妄為。

中和警分局表示，偵查隊與各學校建立校園聯繫窗口，即時更新通訊群組管道，於平時發生任何問題，能立即由聯繫窗口溝通協調，以便於維護學童上、放學勤務時，如發現可疑人、事、物，得立即轉知分局校園聯繫窗口、偕同校方處置。