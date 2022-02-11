合庫第四家美國分行休士頓分行在10日舉行開幕酒會，合庫董事長雷仲達率隊親赴美國休士頓，於2月10日在凱悅飯店（Hyatt Regency）主持新設休士頓分行的開幕慶祝午宴，在當地設廠的知名台商包括台塑、大成鋼鐵、陽明海運、長榮航空與中鼎工程等五大上市公司均前來捧場。

合作金庫近年來不斷拓展海外市場，特別關注美國疫後復甦及未來升息趨勢，故於美國休士頓再設分行，除為其在美第4個營運據點，亦為境外第25個據點。由於美台關係升溫，因此美國當地政商代表如：德州眾議員Gene Wu、休士頓市政府發展局長Andrew Icken、大休士頓商會（The Greater Houston Partnership）執行長Bob Harvey、駐休士頓臺北經濟文化辦事處處長羅復文均到場共賀開幕喜事，另德州州長Greg Abbott、休士頓市長Sylvester Turner、德州眾議員Angie Chen Button均派代表致送賀詞，氣氛相當熱烈。

合庫指出，董座雷仲達已責成美國4家分行深掘當地商機，強化區域內同業合作關係，今年希望美國地區盈餘貢獻能再創高峰；合庫也對休士頓分行的發展優勢分析，德州第一大城為休士頓，休士頓同時也是墨西哥灣沿岸最大經濟中心，根據《Fortune 500》企業總部報告顯示，全美前500大公司中，有高達24家將總部設於休士頓，僅次於紐約的66家及芝加哥的35家，是以考量休士頓位處美墨兩國的樞紐位置，該分行的成立將可增強對墨西哥灣區客群的服務。

合庫在雷仲達的領軍下，近年營收屢創新高，110年度自結累計稅前盈餘為215.78億元，稅後盈餘為188.61億元，分別達年度目標125.45％及129.99％，無論稅前或稅後盈餘，均為八大公股銀行第一，也創歷史新高；對此合庫指出，未來將持續調整營運策略，不間斷地將創新思維帶入經營理念，並整合金控資源，提升跨業經營綜效，以精益求精，成為客戶信賴的國際性銀行。