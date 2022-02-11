線上課程當道，線上學習新創學米表示，受到線上學習風潮帶動，目前會員已超過五萬名，擁有百位知名講師與客製化學習資源，全方位學習平台皆由專業職場業師帶領，並透過AI科技追蹤學習成效、顧問團隊輔佐完課進度，成功提升課程互動率與完成度，另外搭配AI學習媒合工具、有效降低學習拖延症，助力學米會員衝出93％高完課率。學米成立第一年營收即破千萬大關，後續也維持5倍數增長。

學米於2020年中推出服務，前橫跨台灣、香港、馬來西亞、新加坡、印尼等地區，共累積超過五萬名會員，透過每年至少500堂新課程、百位以上業師在線教學，提升會員的學習成效。

學米表示，為瞭解學員個人的學習狀態與專注度，目前正持續發展AI學習成效追蹤技術，除了分析上課過程週期，更作為完成度評量的目標規劃，首創目標完成與課程互動性等多項關鍵指摽，包括影片停頓次數、學習分鐘數、視覺化學習進度量表等，多樣性反饋與實時成效追蹤。

學米藉由業師帶領入學、專業顧問團隊輔佐進度、AI人工智慧追蹤提升會員的學習成效。強大的系統化學習平台，也讓學米成立第一年營收即破千萬大關，後續也維持5倍數增長，並擴展課程範疇至更多元領域，同步陸續與業界和教育界各大單位合作，致力於建立全方位完善整合的線上學習生態系。

在課程方面，學米表示，依據每位會員的職場需求與精進目標，安排深入淺出的學習計畫，上百堂客製化課程領域涵蓋五大資訊技能，包括平面設計、UI/UX、前端設計、前端工程與Python軟體開發，由百位知名科技公司業師指導、解決學習痛點。

除了客製化課程以外，學米持續的與教育與職場業師的社群緊密連結，推出Web長島計畫，與程式社群知名的Web實驗室與多位資深業界講者合作；同時還有私塾課、學分課、實戰營、諮詢堂、先修課等豐富的學程可以選擇。

學米發現，近期跨領域學程搜尋量與詢問度顯著提升，會員對於系統性學習的專屬課程更感興趣，根據官網客服數據顯示，每月的詢問度都持續提升70％，顯示職場好手們無不為了年後轉職潮摩拳擦掌，準備假期後漂亮轉身。