一名前補教簡姓老師，兩年前於補習班任教期間，竟與班上一位13歲國一女學生產生戀情，分別在自己的車上以及教室內，分別發生兩次性關係，女學生父親發現後大怒提告，簡男事後賠100萬元達成和解，但法官審理時，發現簡男竟有兩次妨害性自主前科，為讓簡男心生警惕，法官認為不宜緩刑宣告，應有相當制裁，依對未滿十四歲之女子為性交罪，判刑3年6個月，可上訴。

根據判決書記載，簡姓男子在擔任補習班老師期間，於民國109年12月中旬某日及110年2月4日，在自己的轎車內以及補習班教室，與班上一名13歲國中女學生發生過兩次性行為。女學生父親某日檢視女兒手機時，才發現兩人互動異常，經過逼問女兒後，竟然發現簡男竟然對女兒下手，氣得立刻提告。

簡男事後苦苦相求，並答應賠償女方100萬元，在法院開庭前就已達成和解。女學生父親表示，「因傷害已經造成無法彌補，我因為不想要跟被告有瓜葛，所以才簽和解書，請依法處理。」

法官審理後認為，審酌簡男為Ａ女係補習老師，行為危害Ａ女之身心健康及人格發展，雖然與女方父親以100萬元達成和解，但簡男於於92年11月間因妨害性自主案件緩刑4年確定；又於98年9月間因妨害性自主案件判決有期徒刑6月確定，並於99年5月25日易科罰金執行完畢。

因此法官認為簡男形式上已不符合緩刑要件，且在本案中犯行不只一次，以自身為成年人，又係補習班老師之形象，面對未成年之少女所產生之負面影響，仍認其犯罪情節重大。且被害人人父指述：本案傷害已經造成無法彌補，我因為不想要跟被告有瓜葛，所以才簽和解書，請依法處理。

因此法官認定，站在刑罰目的性考量，對於高度侵害個人法益（性自主決定權）、社會法益（國民健康、社會安全）行為，仍應有相當制裁，才足以讓簡男心生警惕，因此有實際接受刑罰執行的必要，不宜給予緩刑宣告，判刑3年6個月，仍可上訴。