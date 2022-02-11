聯準會釋出鷹派訊息，美股主要指數利空築底震盪，法人表示，但升息對科技股可謂是短空長多，建議投資人可逢回增持相關ETF，參與5G新科技題材行情。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊分析，前陣子美股修正主因有二：一是聯準會針對通膨的鷹派發言，一是重量級權值股公布財報後股價重挫，造成多方始終難以站穩腳步進而上攻，不過觀察目前債市信用利差風險指標未顯著擴大，標普500企業目前公布的營收與獲利狀況仍多數優於預期，亦不乏產業指標企業公布財報與財測後股價應聲大漲，都顯示市場在消化利空後，後續由基本面帶動的彈升走勢可期，現階段適合針對短線跌多的5G等主流產業逢回增持。

統計具代表性的5G指數－「iSTOXX全球未來關鍵科技指數」單月漲跌幅，由於具有長線趨勢保護，即使遭遇利空單月重跌，在往後三個月、六個月後旋即回復，如2019年5月市場因擔憂美中貿易戰恐對全球經濟成長造成影響，導致該指數當月下跌13.5％，創成立以來單月最大跌幅，不過往後3個月即反彈10.4％，6個月後漲幅更達27％，一舉收復失土。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，近期5G指標股高通(Qualcomm)財報、展望雙報喜，通訊技術部門各領域如手機、物聯網設備的營收增速強勁，顯示5G成長趨勢依舊強勁。儘管市場短線震盪，但中長線仍將回歸基本面成長，尤其5G為明確科技應用。

元大投信表示，「元大未來關鍵科技」ETF（00876）為目前台灣唯一一檔布局全球5G關鍵元件的5G ETF，其追蹤iSTOXX全球未來關鍵科技指數，成分股皆為國際知名大廠，涵括美國IC設計大廠高通(Qualcomm)、台灣電子權值股台積電、聯發科，德國車用晶片大廠英飛凌(Infineon)以及日本半導體大廠東京威力科創(Tokyo Electron)等，一檔布局全球，緊緊跟隨5G產業發展，建議投資人可分批投入、長線布局。