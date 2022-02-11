2021年全球半導體矽晶圓出貨面積及營收同步強勁成長，年增皆逾1成，雙雙改寫歷史新高紀錄。

根據國際半導體產業協會（SEMI）統計，2021年全球半導體矽晶圓出貨面積達141.65億平方英吋，年增14%；總營收突破120億美元，達126.17億美元，年增13%，並超越2007年創下的121.29億美元最高紀錄。

SEMI表示，半導體矽晶圓是帶動數位轉型及各種新興科技的火車頭，形塑未來生活及工作的方式，包括12吋、8吋和6吋矽晶圓需求均強勁。

隨著半導體產業持續成長，製造廠紛紛展開擴產，進一步推升半導體矽晶圓需求增長，包括勝高（SUMCO）、環球晶及合晶看好市場前景，激勵矽晶圓族群股價普遍走揚。

台勝科今天盤中股價一度達新台幣292元，大漲23.5元，漲幅達8.75%；合晶達80.9元，上漲2.8元，漲幅3.58%；環球晶股價表現相對疲弱，早盤多在732元平盤之下震盪。（編輯：楊蘭軒）1110211