今年228連假3天，高公局研判連假及前一日，國5將湧現往東部地區的旅遊車流。連假前1天9到24點、連假首日5到16點、第2天6到15點南向南港系統至坪林；第2日11到24點及收假日9到20點北向宜蘭至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，從排隊進入國5，行車時間恐將是平常的5到7倍。

高公局規劃高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控措施，並建議民眾多搭乘公共運輸或改走替代道路。另多項大客車優先通行措施持續實施，故搭乘大客車較自行開車可節省30分鐘以上，鼓勵民眾可改搭乘國道客運前往。

連假首2日0到12點國5石碇及坪林南向入口封閉、6到12點南向高乘載管制、末2日14到21點北向高乘載管制措施，或改駛替代道路：國5南向壅塞或石碇及坪林入口封閉時，建議改道台9線或106乙。往花蓮民眾可由羅東交流道改道台2線或台9線。國5北向壅塞時，往台北可改駛台9線替代道路返程或於坪林交流道接回國5，避開壅塞車潮。