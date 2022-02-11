前台北市長郝龍斌日前拋出藍白合，還稱民眾黨成事不足。民眾黨主席柯文哲回應政治最後是價值的選擇，不要因短期利益犧牲長期利益「觀感和邏輯都會不一樣」。前民眾黨發言人、台北市議員擬參選人陳思宇在廣播節目上跟對台北市長這局提出「珊珊大戰二魔黨」的看法，三腳督的態勢越來越明顯。

陳思宇平常就會關注星座運勢，發現目前藍綠兩黨問鼎台北市長大位呼聲最高的蔣萬安和陳時中都是魔羯座，而副市長黃珊珊是天秤座。因此，陳思宇將台北市長三腳督這局形容是「珊珊大戰二魔黨」。

陳思宇說，蔣萬安委員的生日是12月26日、是魔羯座，陳時中部長居然只差一天是12月27日、也是魔羯座，然後黃珊珊是10月18日則是天秤座的；蔣萬安委員要爭取中間路線淺藍、淺綠的認同，看似是要做成白色的樣子，陳時中部長等風來、等萬事俱備，都準備好了才要出場，是典型摩羯座很務實的感覺。

陳思宇表示，2020民眾黨創黨的目標要走自己的路，在2022年還是會堅持走自己的路。目前確實沒有聽到藍白合更具體的內容，不管是市長還是議員，民眾關心的不是合不合？而是到底要為他們做什麼。